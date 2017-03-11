​В субботу в Югре ожидается сильный ветер и мокрый снег

На субботу, 11 марта, специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, местами в округе будет бушевать ветер порывами до 17 метров в секунду, также ожидается мокрый снег и гололедица. Температура воздуха днем составит +3,-2 ºС.

В период с 12 по 17 марта характер погоды будет неоднородным. «Погоду будет определять влияние северо-западного циклона. В течение всего периода ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер переменных направлений порывами до 13-18 метров в секунду. В первой половине периода, 12-14 марта, местами гололедные явления», - пояснили специалисты.

Температура ночью в эти дни составит минус 3-8 ºС, при прояснениях — до минус 15 ºС, днем — 0,-5 ºС, местами до минус10 ºС. Во второй половине периода, 15-17 марта, ожидается понижение температуры: ночью -9,-14 ºС, при прояснениях -15,-20 ºС, днем -3,-8 ºС, местами -9,-14 ºС.