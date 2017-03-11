​Жителей Югры приглашают побороться за «Премию «Признание»

Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе социально значимых проектом «Премия «Признание». Он проводится в округе с 2004 года. За это время победителями стали больше 100 участников – это различные организации бюджетных и внебюджетных сфер, представители бизнеса и гражданские активисты. Цель конкурса - активизация общественной инициативы, расширение ее возможностей в решении социальных проблем.

К участию приглашаются руководители и представители организаций всех форм собственности, СМИ, физические лица и индивидуальные предприниматели, а также социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты в Югре. Побороться за «Признание» конкурсанты смогут по следующим номинациям: «Гражданское слово», «Золотое сердце», «Народный контроль», «Милосердие без границ», «Социальная звезда» и «Социальная ответственность – гарантия успеха». Кроме того, положением о конкурсе предусмотрена возможность вводить новые актуальные номинации - в 2016-2017 годах принято решение об учреждении дополнительной номинации по внедрению на территории Югры бережливых технологий.

Подать заявки на участие в конкурсе можно с 13 марта по 17 апреля 2017 года по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб. 402. Подробности по телефону: 8 (3467) 318-419. Форма заявки размещена на официальном сайте окружного департамента общественных и внешних связей и портале гражданского общества Югры «Югражданин.рф».

«Оцениваться проекты будут в несколько этапов: после приема всех заявок на портале гражданского общества Югражданин.рф будет организовано Интернет-голосование, после чего экспертное жюри подведет итоги и определит лауреатов конкурса. Торжественная церемония награждения победителей состоится накануне Дня России, 12 июня 2017 года», - уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.