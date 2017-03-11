​В Октябрьском районе куратора ЖКХ подозревают в причинении ущерба бюджету в 42 млн рублей

В отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2015 году она заключила дополнительные соглашения к муниципальному контракту об изменении порядка оплаты работ, незаконно перечислив строительной организации денежные авансы в размере 42,1 миллиона рублей, причинив администрации Октябрьского района ущерб на указанную сумму.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.