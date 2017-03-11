​Правительство России установило платный проезд по участку трассы М-3 «Украина» на 92 года

Правительство России установило платный проезд по участку трассы М-3 «Украина» до 1 мая 2109 года. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе приводятся данные об альтернативных бесплатных дорогах.

«Установить, что использование автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года», - говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Пункты взимания платы на федеральной трассе М-3 «Украина» в Калужской области заработают с 20 марта. Окончательно после реконструкции трасса будет введена в эксплуатацию в августе 2017 года.