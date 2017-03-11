Россия сократила добычу нефти в 156 тысяч баррелей в сутки из обещанных ОПЕК 300 тысяч баррелей. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА «Новости». По словам министра, в марте планируется выйти на уровень сокращения в 200 тысяч баррелей в сутки, а к концу апреля — на оговоренные соглашением 300 тысяч баррелей.
Добыча нефти в России сократилось на 156 тысяч баррелей в сутки
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