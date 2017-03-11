Добыча нефти в России сократилось на​ 156 тысяч баррелей в сутки

Россия сократила добычу нефти в 156 тысяч баррелей в сутки из обещанных ОПЕК 300 тысяч баррелей. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА «Новости». По словам министра, в марте планируется выйти на уровень сокращения в 200 тысяч баррелей в сутки, а к концу апреля — на оговоренные соглашением 300 тысяч баррелей.