​В 2016 году в Югре сократилось количество ДТП и погибших в них людей

В 2016 году на дорогах Югры случилось на 16 тысяч меньше дорожно-транспортных происшествий, чем в 2015-м. Количество погибших в ДТП людей снизилось на 16,4 процента, а число аварий с участием пьяных водителей — на три процента. Такие данные были озвучена на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Эти процессы отчасти обусловлены решениями, принятыми нашей комиссией, о профилактике «пьяного» вождения, установке тросовых ограждений и систем искусственного освещения на наиболее аварийных и опасных участках трасс, применении экспериментальных материалов при проведении дорожных работ, нанесении дорожной разметки, приведении дорог в нормативное состояние», - приводят мнение главы региона на admhmao.ru.