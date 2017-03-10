​Власти: Девять муниципалитетов Югры исполнили бюджет-2016 с профицитом

По итогам 2016 года дефицит бюджетов муниципалитетов Югры был сокращен до 823 миллионов. В девяти муниципальных образованиях бюджет исполнен с профицитом. Собственные доходы муниципалитетов превысили изначально запланированные на 17,6 процента и составили 129,6 миллиардов рублей. Суммарный объем муниципального долга был сокращен на 288 миллионов. Данные были озвучены на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что направлений по повышению эффективности местных бюджетов много, но начинать следует с себя. «В ряде муниципалитетов по-прежнему превышен норматив расходов на содержание органов местного самоуправления. Давайте договоримся о конкретных решениях, которые позволят нам продвинуться и задействовать новые эффективные методы и возможности для того, чтобы местные и консолидированный региональный бюджеты были максимально доброжелательны к людям и соответствовали обязательствам государственных и муниципальных органов власти», - резюмировала глава региона.