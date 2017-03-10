​В Югре продолжают находить фальшивые банкноты: чаще всего ими расплачиваются в Сургуте и Нижневартовске

В дежурные части полиции Югры продолжают поступать сообщения о фактах обнаружения поддельных денежных знаков. Всего с начала года на территории региона изъято 26 фальшивок. Как правило, купюры изымаются в крупных городах округа, таких как: Сургут и Нижневартовск. Основная часть банкнот – 5000 купюры.

Накануне поддельный билет Банка России, достоинством 1000 рублей, был обнаружен сотрудниками одного из банков города Сургута. Как выяснилось, средства поступили в кассу при осуществлении денежного перевода одним из предпринимателей города. Установлено, что ранее купюра уже изымалась в Югре 15 раз, большая часть – в Сургуте.

Похожий случай произошел в Нижневартовске. Старшим кассиром банка, при пересчете денежных средств, поступивших из магазина, была обнаружена 5000 банкнота с признаками подделки. В 2016 году сотрудниками полиции изъято 12 купюр с аналогичной серией, из них: в Нижневартовске – 9, в Сургуте – 2, в Нефтеюганске – 1.

Все фальшивые банкноты изъяты полицейскими. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальшивомонетничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Уважаемые граждане, полицейские Югры просят вас быть внимательными! В случае если у Вас возникли сомнения в отношении некоторых купюр в Вашем кошельке, не пытайтесь их сбыть! В случае обнаружения подозрительных денежных знаков для проверки Вы можете обратиться в любой из Банков.

При определении подлинности купюры, необходимо обратить внимание:

- качество бумаги поддельной купюры сильно отличается от оригинала;

- под гербом на купюрах видны числа «1000» или «5000», выполненные микроотверстиями. В подлинной купюре данные отверстия должны быть гладкими на ощупь. В поддельных купюрах данные отверстия выполнены острым колющим предметом одномоментно, с оборотной стороны купюра имеет выпуклости;

- ныряющая металлизированная защитная нить в поддельной купюре имитирована нанесением на поверхность оборотной стороны красящим веществом серебристого цвета;

- в подлинной купюре текст «Билет банка России» рельефный;

- при просвете у подлинных купюр видны водяные знаки. У банкноты номиналом 1000 рублей – портрет Ярослава Мудрого и знак «1000», у купюры 5000 рублей – портрет Н.Н. Муравьева-Амурского и примыкающее к нему число 5000.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре