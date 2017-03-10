​В Октябрьском районе участники геологоразведочной экспедиции госпитализированы с сальмонеллезом

В начале февраля 11 работников ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» в Октябрьском районе были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. На данный момент им поставлен диагноз - «Сальмонеллёз». По данному факту специалисты окружного управления Роспотребнадзора провели проверку. Установлено, что «очаг сальмонеллёза с множественной заболеваемостью сформировался вследствие употребления инфицированных блюд, приготовленных в пункте питания, содержащемся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии».

ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» привлечено к административной ответственности, а деятельность пункта питания приостановлена на 90 суток. Кроме того, предприятию придется возместить затраты, понесенные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Нягани и Октябрьском районе» на расследование случаев сальмонеллеза.