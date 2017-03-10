​Где куется «завтра» мирового кино, или Почему к итогам «Духа огня» нужно присмотреться

В Ханты-Мансийске завершился XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». О том, почему к итогам кинофорума нужно присмотреться – в нашем материале.

Крупных фестивалей в России немного – за ММКФ и «Кинотавром» есть несколько заметных мероприятий, пытающихся найти свою нишу. «Дух огня» среди них стоит особняком – это, строго говоря, фестиваль не российский, а международный – смотр кинематографических дебютов. Сам замысел мероприятия, воплощаемого режиссером Сергеем Соловьевым и его командой, предполагает, что именно «Дух огня» будет открывать новые имена – имена режиссеров и актеров, которые несколько лет спустя будут известны широкой публике.

Так оно, кстати, и происходит: за 15 лет своего существования фестиваль доказал свою состоятельность. Например, на первом же «Духе огня» главный приз получил фильм «Год дьявола», поставленный чешским режиссером Петром Зеленкой. Если в 2002 году Зеленка и был «зеленым» участником кинопроцесса, то после победы в «Духе огня» за несколько лет стал одним из самых успешных и востребованных чешских режиссеров – на его счету победы в Роттердаме, на ММКФ и десятке других фестивалей.

На втором фестивале главный приз получил тогда слабо известный широкой публике Петр Буслов с картиной «Бумер». Комментарии излишни: фильм стал по-настоящему культовым, а Буслов сегодня – один из главных режиссеров страны, вспомнить хотя бы фильм о Высоцком и удивительную картину «Родина». Тогда же, в 2003 году, на «Духе огня» наградили венгерского режиссера Бенедека Флигауфа. С тех пор его фильмы выигрывали призы на фестивалях в Венеции, Берлине, Локарно– главных европейских киносмотрах.

Особенно мощным был смотр 2008 года. Главный приз VI международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» – премия «Золотая тайга» – был вручен фильму «Гараж» ирландского режиссера Ленни Абрамсона. Семь лет спустя его фильм «Комната» был трижды номинирован на «Оскар». Стоит понимать, что «Оскар» – настолько престижная кинонаграда, что сам факт номинации говорит о том, что режиссер – элита мирового кинематографа. Тогда же «Серебряную тайгу» получили «Огнестрельные истории» режиссера Джеффа Николса. С тех пор он четырежды «брал штурмом» Канны, а в прошлом году – Берлинский фестиваль.

Открывал фестиваль и новые российские звезды. Так, дебютная лента екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко «Первые на Луне» получила приз. С тех пор Федорченко стал одним из самых известных в мире режиссеров-документалистов. Он участвовал в Венецианском кинофестивале и взял приз «Лев будущего» в Риме, а в 2014 году… возглавил жюри «Духа огня». Как он признавался, первая награда – ханты-мансийская – стала для него особенной.

Традиция возвращаться туда, где получил первую награду, продолжилась и в этом году: членом жюри «Духа огня» стал Андрей Кравчук, чей фильм «Итальянец» десять лет назад получил «Золотую тайгу». С тех пор Кравчук снял нашумевшие «Адмирал» и «Викинг» – в последнем, кстати, роль княжны Рогнеды сыграла Александра Бортич, два года назад дебютировавшая как лучшая актриса… где бы вы думали? Разумеется, на «Духе огня». Актерскую работу Бортич тогда отметил и генеральный партнер фестиваля – «Газпром нефть» – вручающий на нем собственную номинацию «За сохранение культурных традиций».

В этом году, пожалуй, тоже имеет смысл обратить внимание на награжденных. Так, по две награды завоевали фильмы «Мой убийца» Костаса Марсана и «Кэрэл. Невидимая красота» Ильи Портнягина и Валентина Макарова. О якутском кино давно говорят как о феномене, и, возможно, именно к этим режиссерам стоит приглядеться. Как и на ученицу Александра Сокурова Киру Коваленко, чья дебютная лента «Софичка» была отмечена призом «Газпром нефти» «За сохранение культурных традиций». Уроженка Нальчика Кира Коваленко экранизировала рассказ Фазиля Искандера, и, по ее словам, уже начала работу над следующим фильмом. Теперь – после того, как она получила награду «Духа огня» – найти ресурсы для этого ей наверняка станет легче.