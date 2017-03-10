​Правительство России разрешило ввоз лука, капусты и гвоздик из Турции

Правительство РФ разрешило ввоз из Турции гвоздик, свежего или охлажденного репчатого лука и лука шалот, свежей или охлажденной цветной капусты и капусты брокколи, а также жевательной резинки, соли и морской воды. Постановление опубликовано на сайте кабмина. В октябре прошлого года российские власти также исключили из списка запрещенных косточковые культуры и цитрусовые из Турции.

Под запретом остаются поставки замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Эмбарго на поставки ряда продуктов было введено в рамках специальных экономических мер с 1 января 2016 года, напоминает РИА Новости. Причиной ограничений стала атака турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, в результате чего погиб пилот Олег Пешков.