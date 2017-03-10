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​В администрации Мегиона ждут заявлений об оказании помощи от жителей сгоревшего дома // ФОТО

В Мегионе без жилья остались несколько семей после пожара в двухэтажном доме № 19/1 на улице Заречной. В администрации города ждут от пострадавших заявлений. Чтобы получить материальную помощь необходимо обратиться по адресу: ул. Нефтяников, 8 кабинет 106 (отдел по работе с обращениями граждан), телефон: 3-14-60.

Фото: vk.com/typical_megion

«Для решения вопросов по расселению - обращаться в департамент муниципальной собственности администрации города по адресу: ул. Нефтяников, 8 кабинет 302, телефон: 3-10-05. А также в службу спасения МКУ «Управление гражданской защиты населения» по адресу: ул. Заречная, 14б для получения индивидуального рациона питания и воды. Телефон: 3-42-30», - говорится в сообщении, опубликованном на портале администрации муниципалитета.

Напомним, в пятницу, 10 марта, в 09:48 произошло возгорание в жилом доме. На месте происшествия работали шесть единиц техники, задействовано 22 человека от подразделений МЧС. Пожар локализован в 10:20, ликвидирован — в 10:44, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Официальных данных о пострадавших нет. Очевидцы происшествия в паблике «Типичный Мегион» во «ВКонтакте» сообщают о том, что огнем уничтожен второй этаж дома, квартиры на первом этаже залиты водой. Предположительная причина пожара — неисправная проводка.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 120, комментариев: 0


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