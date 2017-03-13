​В АО «Тюменская энергосбытовая компания» подведены итоги работы за 2016 год

В АО «Тюменская энергосбытовая компания» подведены итоги производственной деятельности в 2016 году. В отчетном периоде в структуре потребления из сети АО «Тюменьэнерго» энергосбытовыми компаниями и гарантирующими поставщиками Тюменского региона доля АО «Тюменская энергосбытовая компания» составила 20,2% среди 20 субъектов оптового рынка региона. Компания уверенно держит лидирующее место по этому показателю. Cборы за электроэнергию за отчетный период составили 100% от плановых.

Тарифы и цены

Поставка электроэнергии юридическим лицам осуществлялась по свободным ценам. Цена покупки электроэнергии на оптовом рынке в нерегулируемом секторе составила в 2016 году 164,2 коп/кВт*ч (2015 году - 149,9 коп/кВт*ч). Прирост цен покупки в нерегулируемом секторе составил порядка 8,7%, что вызвано ростом цен на мощность в связи с вводом новых генерирующих мощностей ТЭС и АЭС, а также станций на возобновляемых источниках энергии.

Население рассчитывалось за потребленные энергоресурсы по регулируемым тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. При этом величина тарифов для населения находилась на самом низком уровне среди субъектов Уральского федерального округа. В целом по стране тариф для населения на более низком уровне имели только 8 субъектов Российской Федерации: Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области, Чеченская и Дагестанская Республики, а также Республики Хакасия, Крым и город федерального значения Севастополь.

Зона обслуживания

Клиентская база юридических лиц в 2016 году составила более 18,2 тыс. лицевых счетов (прирост на 5%). Количество лицевых счетов физических лиц, обслуживаемых компанией, составило более 480 тыс. (прирост на 9%).

Клиентская база значительно приросла за счет принятия потребителей в ряде районов и пригородов г. Тюмени, Тобольска, а также населенных пунктов Тюменского, Исетского, Ярковского, Нижнетавдинского, Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Казанского, Сладковского, Сорокинского районов и потребителей СНТ.

Работа с потребителями

В течение года компания реализовывала мероприятия по улучшению качества предоставляемых услуг, внедрению новых сервисов. В частности, разработан и утвержден Стандарт обслуживания клиентов в новой редакции. Реализована возможность отправки уведомлений о задолженности физическим лицам по электронной почте, а также внедрена автоматическая обработка шаблонных сообщений потребителей по передаче показаний приборов учета посредством СМС.

Список способов оплаты за потребленную электроэнергию расширился за счет электронного кошелька «WebMoney», Единого портала государственных услуг, а также онлайн-сервиса «Все платежи» и интернет-банкинга НКО «Рапида» (входят в состав субагентов КИВИ).

В течение года для потребителей проводились обучающие семинары, анкетирования, разрабатывались листовки, наклейки-стикеры, визитные карточки, информационные ролики о способах оплаты и передачи показаний приборов учета электрической энергии.

Интерактивные сервисы

Число пользователей сервиса «Личный кабинет клиента» для физических лиц на интернет-сайте АО «ТЭК» превысило к концу года 90 тыс. (к концу 2015 года их было 62 тыс.). В 2017 году Тюменская энергосбытовая компания планирует обновление этого сервиса до версии 2.0, что сделает «Личный кабинет клиента» еще более оперативным и удобным, позволит реализовать новые возможности интерактивной площадки.

В «Личном кабинете клиента» для юридических лиц сегодня зарегистрированы более 4 тыс. потребителей. Клиенты «ЛКК» могут оперативно посмотреть актуальную информацию по начислениям и объему электропотребления, получить и распечатать копию счета-фактуры, имеют доступ к информации о своих договорах и сведениям о произведенных оплатах.

Более 3,5 тыс. клиентов компании из числа юрлиц перешли на электронный документооборот (ЭДО) при расчетах с АО «ТЭК» (прирост пользователей за год составил более 1 тыс.). ЭДО позволяет потребителям электроэнергии в режиме реального времени обмениваться документами, подписывать счета-фактуры, сверять и отслеживать отклонения и передавать показания приборов учета электроэнергии, а также хранить архивы документов в электронном виде на сервере оператора.

Обратная связь

В 2016 году через Контактный центр, интернет-приемную, электронную почту, «Личный кабинет клиента» получено более 624 тыс. обращений потребителей, что на 29% больше, чем в 2015 году. Как и прежде, самым популярным способом общения клиентов с компанией остается Контактный центр: 552 тыс. звонков принято в отчетном году. При этом 95% звонков касаются передачи показаний приборов учета.

Также потребителей интересовали в течение года разъяснения по индивидуальным начислениям, вопросы оплаты электроэнергии, перерасчета, работы в «Личном кабинете клиента», темы заключения, расторжения, приостановления договоров энергоснабжения.

Для более оперативного и адресного взаимодействия с клиентами Тюменская энергосбытовая компания открыла в апреле прошлого года представительства в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». Странички АО «ТЭК» быстро завоевали популярность среди потребителей – только «ВКонтакте» на группу компании подписаны более 1300 человек. Для удобства пользователей информация на страницах разбита на рубрики, для подписчиков проводятся викторины и конкурсы.

Расчетно-кассовое обслуживание

С 1 августа 2016 года Тюменская энергосбытовая компания начала осуществлять расчетно-кассовое обслуживание в сфере жилищно-коммунальных услуг для жителей Советского района ХМАО-Югры. АО «ТЭК» приняло на работу персонал прежнего РКЦ, сохранило действующие кассы в г. Советский и поселках района (Агириш, Алябьевский, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный). Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компания. Жителям района доступны все сервисы оплаты ЖКУ и передачи показаний приборов учета, предлагаемые АО «ТЭК».

Также продолжили работу комплексные информационно-расчетные центры (КИРЦ) Тюменской энергосбытовой компании в поселках Белый Яр (Сургутский район), Березово и Игрим.

Для улучшения обслуживания клиентов в 2016 году проведено изменение структуры расположения разделов сайта КИРЦ, автоматизирован процесс приема заявлений потребителей в клиентских офисах.

В планах компании на 2017 год - развитие КИРЦ в регионах присутствия, открытие современных Центров обслуживания клиентов в Советском и Тюмени.

Работа с дебиторской задолженностью

Дебиторская задолженность потребителей АО «ТЭК» по состоянию на 31.12.2016 г. составила 2,27 млрд. рублей. В структуре дебиторской задолженности преобладают категории потребителей: «Прочие» (647,4 млн. рублей), «Население» (525,9 млн. рублей), «Предприятия ЖКХ» (442,6 млн. рублей).

В 2016 году юристами компании предъявлено 26,6 тыс. исковых заявлений в отношении должников (юридических и физических лиц), не исполняющих свои обязательства по оплате потребленной электроэнергии, на общую сумму 1,8 млрд. рублей основного долга (в 2015 году – 25,8 тыс. исковых заявлений на сумму 1,020 млрд. рублей). Фактически удовлетворено 15 тыс. исковых требований на общую сумму 1,3 млрд. рублей, а также 8,9 млн. рублей штрафных санкций (в 2015 году - 633 млн. рублей основного долга и 11,7 млн. рублей штрафных санкций).

Большинство исков (23,3 тыс.) поданы в отношении физлиц. В целом претензионно-исковой работой охвачены 4% от клиентской базы физических лиц и 17% от базы юридических лиц.

За отчетный период введено 2 213 ограничений режима потребления электрической энергии юридическим лицам, что на 53,4% меньше, чем в 2015 году.

Неосновные виды деятельности

В 2016 году АО «ТЭК» проводило энергетические обследования в образовательных, культурных, социальных учреждениях региона, разработало программы энергосбережения для администрации с.п. Куть-Ях, ООО «Промысловик» и МАУ «Дворец искусств». Велись работы по монтажу автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) учета электроэнергии на объектах Управления тепловодоснабжения и водоотведения города Лянтора и АО «Сибнефтемаш». Досрочно были завершены работы на объектах АО «Тюменьэнерго», где энергосбытовая компания установила 7 453 точек учета. Заключен энергосервисный контракт с администрацией Гилевского сельского поселения.

В 2016 году компания открыла пять новых точек розничных продаж в городах Когалым, Лангепас, Мегион, поселках Пойковский и Пангоды. За год потребителям реализовано 3 302 прибора учета электроэнергии, 2 863 источника счета и более тысячи единиц прочей электротехнической продукции. Общее число точек продаж достигло 14, а в планах АО «ТЭК» на 2017 год – открытие еще пяти точек на территории присутствия компании.

Для потребителей из числа юридических лиц запущена новая услуга по изготовлению и размещению рекламы на квитанциях-извещениях.

В Центре энергоэффективности АО «ТЭК» в отчетном году проведено 115 открытых уроков энергосбережения и электробезопасности для школьников, которые посетили 2 047 учащихся. Часть уроков проводилась вместе с сотрудниками АО «Тюменьэнерго» в рамках летнего лагеря «Академия спасателей "Герои нашего времени».

В ноябре 2016 года АО «Тюменская энергосбытовая компания» впервые выступило партнером осенней каникулярной школы «НАНОГРАД – Сургут». В течение осенних каникул участники проекта – сургутские школьники слушали обучающие лекции, занимались в творческих мастерских, решали кейсы (интеллектуальные задания) от АО «ТЭК» на темы: «Энергоэффективное освещение в школе» и «Мультимедийный материал к Урокам энергосбережения».

Компания также приняла активное участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, который прошёл в сентябре 2016 года в Ханты-Мансийске. Увлекательные лекции на тему энергосбережения от сотрудников компании посетили многие югорчане.

Награды и перспективы

Достижения АО «Тюменская энергосбытовая компания» в отчетном году были отмечены:

- Гран-при и званием «Лучшая энергосбытовая компания России – 2016» в VII Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России», а также дипломами победителя в номинациях конкурса - «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания» и «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания»;

- Дипломом за 1 место в номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016;

- Дипломом за 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», в номинации «За эффективное освещение в регионе проектов, связанных с производственной деятельностью энергетической компании, внедрением новых технологий, строительством и реконструкцией энергообъектов»;

- Дипломом за вклад в развитие энергосервисной деятельности в ХМАО-Югре от Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

«2016 год был крайне плодотворным в части реализации новых масштабных проектов по наращиванию клиентской базы как в качестве гарантирующего поставщика, так и независимой энергосбытовой компании, по внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий для наших заказчиков, - считает генеральный директор АО «Тюменская энергосбытовая компания» Татьяна Бычкова. - Но самое главное – мы четко, регулярно и качественно делали свою главную работу – обеспечивали надежную и бесперебойную поставку электрической энергии любым обратившимся к нам потребителям. В наших приоритетах на текущий год – сохранить и приумножить наработанное: обеспечить установленные акционерами показатели по сборам, увеличить количество точек поставки и точек розничных продаж, открыть новые современные Центры обслуживания клиентов, улучшить предлагаемые потребителям сервисы и разработать новые. При поддержке наших акционеров и усилиями команды профессионалов нашей компании все поставленные задачи выполнимы».