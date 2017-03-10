​СМИ: Минэкономразвития предлагает снизить ставку НДФЛ для тех, кто копит на пенсию

Минэкономразвития обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Таким образом, предполагают в ведомстве, можно стимулировать россиян самих копить себе на пенсию. Об этом сегодня пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Предполагается, что те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15 процентов НДФЛ, а те, кто будет направлять на накопления 10 процентов зарплаты, и НДФЛ будут платить по ставке 10 процентов. 13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4 процента зарплаты.

Сама идея сейчас обсуждается только внутри Минэкономразвития, уточняет издание, и расчеты — не окончательные.