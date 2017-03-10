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​Тюменская энергосбытовая компания составила антирейтинг территорий с задолженностью

На 2 марта 2017 года долг управляющих компаний и ТСЖ, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области перед Тюменской энергосбытовой компанией составил порядка 715,5 млн руб.

Управляющие компании

Управляющие компании (далее - УК) и ТСЖ по ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области задолжали гарантирующему поставщику электроэнергии 145,8 млн руб.

Первое место в антирейтинге занимает ХМАО-Югра, где долги УК и ТСЖ превысили 69,5 млн руб. В частности, репутацию округу подрывают организации, осуществляющие свою деятельность в городе Лангепасе – ЛГ МУП «УК ЖКХ» (долг 3,3 млн руб.); в Сургутском районе – ООО УК «РОМ и К» (2,5 млн руб.); в Нижневартовском районе – ООО «Излученская управляющая компания» (1,5 млн руб.).

На втором месте – ЯНАО с задолженность 42,8 млн руб. Самые недобросовестные организации здесь работают на территории Нового Уренгоя. Это АО «Уренгойжилсервис» с долгом в 11,4 млн руб. и ООО «КОМФОРТ СЕРВИС» - 4,9 млн руб. В городе Надыме не оплачивает потребленную электроэнергию на сумму 10 млн руб. ООО УК «Домовой».

Не сильно отстала от Ямала и Тюменская область, долги УК и ТСЖ которой составили 33,5 млн руб. В лидерах здесь г. Тюмень, где свою деятельность осуществляют организации ООО УК «Квартал» (7,6 млн руб.), ООО «Комфортный дом» (5 млн руб.), ООО «Управляющая компания «Домсервис» (2,2 млн руб.).

Предприятия ЖКХ

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства трех субъектов региона просрочили платежи перед АО «ТЭК» на общую сумму 423 млн рублей.

В лидерах антирейтинга опять Югра, причиной чему стали долги предприятий ЖКХ в размере 304,2 млн руб. В черном списке энергетиков город Пыть-Ях с УГХ МУП м.о.г. Пыть-Ях, которое не заплатило за потребленную электроэнергию 56,2 млн руб. За ним следует город Нягань, где работает недобросовестный плательщик – АО «НЭРС», накопивший долг в размере 44,5 млн руб. И закрывает тройку аутсайдеров Советский район и организация АО «Генерация» с долгом 19,3 млн руб.

ЯНАО прочно держит вторую позицию по должникам за электроэнергию среди предприятий ЖКХ. Их долг перед энергетиками – 91,6 млн руб. Ежегодно не оставляют округу надежды покинуть антирейтинг такие предприятия Нового Уренгоя, как ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» (43,7 млн руб.) и АО «Уренгойгорводоканал» (долг 22 млн руб.). От них не отстает ООО «НЖКс» в городе Надыме, которое пользуется статусом «неотключаемый потребитель» и не платит АО «ТЭК» месяцами. На начало марта долг организации составил 2,6 млн руб.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ по Тюменской области перед энергетиками – 27,2 млн руб. Здесь лидируют МУП «ЖКХ» Бердюжского района (3,9 млн руб.) и МУП «ЖКХ» Казанского района (3,4 млн руб.). В Тюменском районе также работает злостный неплательщик – МУП ЖКХ п. Боровский (1,3 млн руб.).

Бюджетные организации

Бюджетные организации Тюменской «матрешки» задолжали гарантирующему поставщику электроэнергии 146,7 млн руб.

Из них самые крупные должники работают на территории ХМАО-Югры, накопившие долги в размере 74,4 млн руб. В числе крупных дебиторов - ФКУ «ИК-15 УФСИН России по ХМАО-Югре (4 млн руб.) в Нижневартовске, ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре в Сургуте (3, 3 млн руб.), Дирекция по эксплуатации служебных зданий в Ханты-Мансийском районе (1 млн руб.).

В Тюменской области бюджетники не доплатили энергетикам порядка 42,8 млн руб. В частности, это ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (6,2 млн руб.) из города Ишима и ГБУЗ ТО «Областная больница № 14» (3,2 млн руб.), работающая в Казанском районе. А также ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» в Тюмени с долгом 1,5 млн руб.

На третьем месте – Ямал, где долги бюджетных организаций составили 29,5 млн руб. Как показывают цифры, самые крупные должники здесь – МАУ «ДС «Звездный» (1,6 млн руб.) и ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО» (0,48 млн руб.), работающие на территории Нового Уренгоя. А также ОМВД России по Пуровскому району (1 млн руб.).

По словам заместителя генерального директора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках АО «Тюменская энергосбытовая компания» Александра Левченко, на сегодняшний деньдействующее законодательство в отношении недобросовестных потребителей электроэнергии, которым ресурсоснабжающая организация не можем по ряду причин прекратить подачу неоплаченной электроэнергии, слишком лояльно. Как следствие, ситуация с долгами предприятий жилищно-коммунальной сферы в Тюменском регионе, которые достигли практически полумиллиарда, можно назвать критической.

«Неплательщики, по сути, кредитуются за счет энергосбытовой компании, используя собранные с граждан денежные средства в собственных целях, забывая о том, что поставщик ресурсов уже заплатил за поставленную электроэнергию производителям и сетевым организациям. Формируя антирейтинг должников, мы обращаем внимание властей на ситуацию с неплатежами подведомственных им организаций на местах, а также даем актуальную информацию жильцам многоквартирных домов, позволяющую оценить добросовестность их управляющих компаний в части целевого использования уплаченных УК денег», - считает Александр Анатольевич.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 168, комментариев: 0


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