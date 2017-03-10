​С начала года в Югре 950 водителей попались пьяными за рулем

С начала года в Югре сотрудниками Госавтоинспекции выявлен 951 водитель, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения. Это меньше, чем за такой же перирд прошлого года, когда пьяными за рулем попались 1119 человек. Количество отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования выросло с 463 до 483 человек. Также в округе выявлены 186 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии повторно. В суд направлено 88 дел, по 31 вынесены обвинительные приговоры.

«В результате проделанной работы на 38,5 процента снизилось количество ДТП - с 13 до пяти, погибших в них на 50 процентов - с четырех до двух, и раненых на 65 процентов - с 20 до семи», - сообщили в пресс-службе ГИБДД округа.

В Госавтоинспекции Югры просят жителей округа, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом состоянии собирается управлять или уже управляет транспортным средством, сообщать по телефонам (3467) 398-702, 326-788.