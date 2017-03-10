​Владимир Путин пригласил Ангелу Меркель в Москву

Президент России Владимир Путин, встретившись с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, передал «самые лучшие пожелания» канцлеру Ангеле Меркель и пригласил ее в Москву, сообщается на сайте Кремля.

Собеседник Путина отметил, что, возможно, приедет не только Меркель, но и федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

В Кремле, однако, особо подчеркнули, что этот планирующийся визит не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций по экономическому сотрудничеству, которые ранее были заморожены из-за ситуации с Донбассом и Крымом. «Этот механизм пока на паузе», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О дате визита Меркель пока ничего не сообщается.