​Премьера седьмого сезона «Игры престолов» назначена на 16 июля // ФОТО, ВИДЕО

Седьмой сезон телесериала «Игра престолов» стартует 16 июля этого года: накануне телеканал HBO с большой выдумкой огласил дату.

Как пишет soyuz.ru, накануне в группе сериала на Facebook была организована трансляция: в кадре был огромный ледяной куб в нем была скрыта дата премьеры. Временами из-за кадра вырывались языки пламени — а зрители ждали, когда лед растает, и дата станет доступна. Самые нетерпеливые писали в комментариях: FIRE и DRACARYS.

В итоге трансляция длилась час и завершилась после того, как цифры появились в кадре.

Кроме того, был опубликован первый официальный тизер сезона:

В России сериал выйдет 17 июля.

Напомним, что ранее все сезоны выходили весной — однако в нынешнем по сюжету начинается зима, поэтому даты съемок его сместились и повлекли смещение даты премьеры.