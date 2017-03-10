​Премьера седьмого сезона «Игры престолов» назначена на 16 июля // ФОТО, ВИДЕО

Седьмой сезон телесериала «Игра престолов» стартует 16 июля этого года: накануне телеканал HBO с большой выдумкой огласил дату.
Как пишет soyuz.ru, накануне в группе сериала на Facebook была организована трансляция: в кадре был огромный ледяной куб в нем была скрыта дата премьеры. Временами из-за кадра вырывались языки пламени — а зрители ждали, когда лед растает, и дата станет доступна. Самые нетерпеливые писали в комментариях: FIRE и DRACARYS.
В итоге трансляция длилась час и завершилась после того, как цифры появились в кадре.
Кроме того, был опубликован первый официальный тизер сезона:
В России сериал выйдет 17 июля.
Напомним, что ранее все сезоны выходили весной — однако в нынешнем по сюжету начинается зима, поэтому даты съемок его сместились и повлекли смещение даты премьеры.
Музыка и Время. Евгений Толстых, группа SAGE // ONLINE 17 марта в 13:00