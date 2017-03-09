​Путин: Половина всех преступлений в России не раскрывается

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ заявил, что в России не раскрывается половина совершенных преступлений.

Потенциал МВД же используется не вполном объеме, подчеркнул глава государства: «Имеющийся у министерства потенциал используется далеко не в полном объеме, в том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса от преступных посягательств», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Чтобы использовать потенциал органов внутренних дел более эффективно, они должны начать взаимодействовать с Росгвардией, отметил Путин. «Для укрепления общественного порядка нужно активно взаимодействовать с Росгвардией, общественными добровольческими объединениями, шире применять современные технические средства», — предложил он, отметив, однако, что «нам ни в коем случае не нужно… создание вторых внутренних войск, второй Росгвардии нам не нужно, а нужно хорошее взаимодействие, так, как это всегда было».

Напомним, что перед расширенным заседанием коллегии МФД Владимир Путин освободил от должности десять влиятельнызх силовиков. Кадровые решения не были объяснены.