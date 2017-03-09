​Феминистки провели акцию у стен Кремля… в фотошопе

8 марта феминистки провели акцию у стен Кремля: две активистки забрались на грот в Александровском саду, развернули там баннер «200 лет мужчины у власти! Долой!» и зажгли дымовые шашки. Еще несколько участниц прошли на территорию Кремля с плакатами «Женщину в президенты» и «Нас большинство». Об этом сообщили енсколько новостных агенств, прилагая фотографии действа.

Однако вскоре оказалось, что эти фото обработаны в фоторедакторе, а вреальности на стену Кремля залезть не так просто. Об этом написал блогер Илья Варламов.

«Когда я увидел фотографии феминисток, забравшихся с плакатом на Угловую Арсенальную башню Кремля, я сразу заподозрил неладное, — отметил он. — Ну не может такого быть! Мне сложно представить, что кто-то смог такое сделать, учитывая уровень охраны в Кремле. Все утыкано датчиками и камерами. Так же как и сотрудники ФСО, которые стоят на каждом шагу. Которые сразу скрутят нарушителей. Так же как и решетки и заборы, которые перекрывают все возможные подступы. Обойти их невозможно. Забраться со стены на башню невозможно, на нее нет прохода».

Фото Ильи Варламова

«Меня удивило, что есть только две фотографии, того как девушки стоят на башне с плакатом. Вокруг много туристов и просто прохожих. Как думаете, неужели никто бы не снял на телефон или видео, как они забрались на башню? Не верю. Сняли бы. Да и посмотрите на людей, никто не обращает внимание на девушек, забравшихся на башню», — заключил блогер, отметив, что подобные «акции» нанесут ущерб другим — реальным протестным акциям, поскольку население будет относиться к ним с недоверием.