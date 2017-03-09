​Минкульт РФ не нашел в «Красавице и Чудовище» гей-пропаганды

Министерство культуры РФ проверило новый фильм Билла Кондона «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды гомосексуализма. Как заявил глава ведомства Владимир Мединский, никакой гей-пропаганды не было обнаружено.

Отметим, что с призывом обратить внимание на фильм в Минкульт обращался депутат Госдумы Виталий Милонов, которого смутили сообщения о том, что один из героев сказки — гей.

«Проверили, не нашли, — сказал Мединский. — У нас есть заключение института культурного наследия Лихачева, они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией. Институт славится своим ультраконсервативным подходом по вопросам культуры. Они рекомендовали повысить возрастной ценз, что и было сделано». После рекомендации института рейтинг 6+ был повышен в России до 16+: смотреть фильм можно будет после 16 марта, когда пройдет премьера.