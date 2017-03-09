​Десять генералов-силовиков сегодня были уволены президентом РФ

Президент России Владимир Путин отправил в отставку десять генералов из силовых структур — Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков: соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации. В документе, однако, не указаны причины столь массового увольнения.
Список уволенных:
- глава транспортного управления МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант Владимир Берглезов,
- глава приморского управления Следственного комитета генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,
- начальник управления ФСИН по Саратовской области генерал-майор Александр Гнездилов,
- первый замглавы Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович,
- начальник управления воспитательной работы ФСИН генерал-майор Александр Новиков,
- глава главка МВД по Самарской области генерал-лейтенант Сергей Солодовников,
- глава управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,
- старший следователь по особо важным делам СК генерал-майор юстиции Александр Филин,
- глава главка МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,
- начальник управления ФСИН по Мордовии генерал-майор Рамазан Ягьяев.