​Россияне в феврале потратили минимальное количество денег за четыре года

Минимальными тратами населения за последние четыре года отмечен февраль в России, отмечает исследовательский холдинг «Ромир». Реальные февральские расходы упали на 3,7 процента, а с учетом месячной инфляции в 0,2 процента — почти на четыре процента.

«Судя по всему, россияне серьезно решили сэкономить после резкого скачка цен на товары в январе», — сделали выводы эксперты «Ромира». Они также отметили снижение общей потребительской активности в начале 2017 года, подобное тому, которое наблюдалось в 2012 и 2015 годах.