​WikiLeaks заинтересовал Кремль «карманным Путиным»

Информация о том, что у ЦРУ есть пять серверов для прослушки российского лидера, которые носят название PocketPutin («карманный Путин»), появилась на портале WikiLeaks: об этом он сообщил накануне, чем очень заинтересовал Кремль.

Как передает «Интерфакс», на публикацию уже откликнулся пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вместе со всем мировым сообществом мы обратили внимание на эти опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания, здесь надо внимательно вчитываться», — прокомментировал он публикацию архива ЦРУ, из которого, собственно, и стало известно о наличии «карманного Путина».

«Как вы знаете, — добавил чиновник, — в Вашингтоне собственно и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц и нашего посла Кисляка, и так далее. Этого никто и не скрывает. Поэтому здесь собственно можно WikiLeaks и не раскрывать, можно догадаться».