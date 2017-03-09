​Сценарист «Красотки» рассказал, как должен был закончиться фильм

Романтическая комедия «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс задумывалась как драма, в финале которой героиня должна погибнуть: сценарист фильма Дж. Ф. Лотон накануне рассказал о первоначальной версии фильма.

Так, в картине персонаж Джулии Робертс, вместо того, чтобы воссоединиться с возлюбленным, пускается во все тяжкие и опускается на самое дно, в финале умирая от передозировки наркотиками. «Мы очень долго спорили на тему того, как же должна закончиться эта история, — рассказал сценарист, его слова приводит Elle. — С одной стороны, мы не хотели нарушать сюжет, но с другой, по мнению большинства, он был слишком мрачным. Последнее слово осталось за режиссером, который, хотя и не был уверен на 100 процентов в своем выборе, на поверку оказался прав. Так драма превратилась в романтическую комедию».

Напомним, что фильм был снят режиссером Гарри Маршалом — он стал звездным часом для начинающей актрисы Джулии Робертс, сделав ее одной из самых знаменитых актрис. За эту роль она была номинирована на «Оскар».