​Бизнес научился зарабатывать на «входящих»

Жители Урала в этом году стали значительно чаще звонить на «горячие» линии и в колл-центры. С начала года общее количество вызовов на номера формата «8 800» в сети «МегаФон» выросло более чем на 60% в сравнении с 2016 годом.

Жители Югры и Ямала – в числе активных пользователей номера 8 800, однако среди регионов России чаще всего в уральские колл-центры и сервисные службы компаний звонят москвичи и петербуржцы.

Эту тенденцию специалисты оператора объясняют маркетинговой активностью уральских компаний – в конкурентной борьбе малый и средний бизнес стимулирует потенциальных клиентов на звонки в свои офисы. Чтобы обеспечить заказчикам бесплатные вызовы из любой точки России, бизнесмены подключают единые федеральные номера 8 800.

Эффективность такого телеком-решения подтверждает статистика: в этом году только за последний месяц спрос на услугу по организации бесплатного номера 8 800 на Урале вырос в 2 раза. По данным пользователей сервиса, после его подключения количество обращений в компании увеличивается в среднем на 30%.

«8 800 - одна из самых популярных услуг среди наших клиентов. Чтобы подключение и организация работы такого номера стали еще доступнее для небольших компаний, в январе мы обновили тарифы «Легкий старт», снизив ежемесячный платеж на 25%. При этом, если раньше подключение стандартного номера 8 800 обходилось клиенту в 2 500 рублей, теперь с «Легким стартом» оно стало бесплатным. Новые условия бизнес-сообщество Урала мгновенно оценило: в феврале мы зафиксировали рост подключений к этим тарифам в 2,5 раза», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Услуга «8 800» помогает повысить качество обслуживания клиентов, оперативно обработать каждый звонок, и главное – увеличить число дозвонившихся до компании. Тариф «Легкий старт» подходит для тех организаций, которые хотят использовать в качестве контактного единый и бесплатный номер 8 800 вместо городских и мобильных номеров. По умолчанию все звонки с номера 8 800 будут перенаправлены на номер, который указал клиент. В «Личном кабинете» услуги можно смотреть детальную информацию по вызовам, настроить «интеллектуальную» переадресацию звонков, с учетом региона звонящего, времени и дня недели.