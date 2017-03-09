​В Югре грузоподъемность ледовых переправ снижена до 15 тонн

Из-за потепления грузоподъемность ледовых переправ межмуниципального значения в Югре снижена до 15 тонн. «Сотрудники ГИМС Югры продолжают ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправах и обращают внимание водителей на опасность превышения установленной грузоподъемности. Всем жителям округа сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

На сегодняшний день на территории округа функционируют 53 ледовые переправы межмуниципального значения.