​Наталья Комарова приняла новый детсад в Сургуте и поздравит Нижневартовск с днем рождения

Губернатор Югры Наталья Комарова в четверг, 9 марта, посетит с рабочими поездками два крупнейших города округа, сообщается на официальном сайте главы региона. В Сургуте Наталья Комарова приняла участие в общественной приёмке детского сада «Волчок» на 300 мест, а также проинспектирует новое здание поликлиники для взрослых «Нефтяник».

В ходе рабочей поездки в Нижневартовск губернатор примет участие в презентации книги «Нижневартовск: как становятся городами». Затем глава региона посетит выставку, посвящённую дню города, и торжественную церемонию вручения наград почётным жителям Нижневартовска.

Напомним, сегодня столица Самотлора отмечает свое 45-летие. В честь этого события состоится несколько торжественных мероприятий.