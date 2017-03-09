​В феврале пенсионерам Югры было выплачено 8,3 млрд рублей

В феврале 2017 года отделение Пенсионного фонда России по Югре выплатило социальных пособий на сумму более 8,5 млрд рублей. Большую часть этих денег, 8,3 млрд рублей, составили пенсии.

154 млн рублей были направлены на ежемесячные денежные выплаты, более 22 млн рублей перечислены пенсионерам в виде федеральной социальной доплаты к пенсиям. На компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами 1 группы ушло более 26,9 млн рублей.

«Выплаты пенсий и других социальных пособий в феврале 2017 года прошли своевременно и в полном объеме. Задержек и сбоев не было», - подчеркнули в пресс-службе окружного отделения.