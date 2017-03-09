​В Сургуте пройдет презентация конкурса красоты «Мисс Русское Радио — Югра»

В Сургуте состоится презентация конкурса красоты «Мисс Русское Радио — Югра». Красавицы со всего округа представят себя 31 марта, в развлекательном комплексе «Вавилон». Гостем танцевального вечера станет вокальный проект «DiscoVer». Меньше чем за год вокалистка Саша Куксова (Sunny Cooks) и продюсеры Александр Ломакин (San Sanich) с Сергеем Поляковым (Mart) твердо зарекомендовали себя в международном музыкальном сообществе, как авторы и исполнители качественной танцевальной музыки. Сегодня проект «DiscoVer» входит в ТОП-30 музыкантов крупнейшего российского портала «Promo DJ», занимая в жанре «Nu Disco» первую позицию.
Презентация конкурса красоты пройдет в РК «Вавилон», 31 марта, в 20:00.
Онлайн-бронирование и покупка билетов на сайте KASSA-UGRA.RU 33-12-44
Покупка — в РК «Вавилон» 22-39-40.
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Партнер конкурса красоты — «Фермерская лавка №1»
Музыка и Время. Евгений Толстых, группа SAGE // ONLINE 17 марта в 13:00