​Жительница Когалыма может стать фигурантом уголовного дела за то, что оговорила бывшего мужа

Жительница Когалыма подозревается в заведомо ложном доносе. Женщина обвинила своего бывшего мужа в краже телефона «Айфон 7» и денег в сумме 100 000 рублей. «В ходе проведения проверки полицейские установили, что женщина намеренно обвинила мужчину в хищении, так как между ними имеется давний конфликт», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

В настоящее время в отношении когалымчанки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.