​СМИ: «Зенит» хочет пригласить Леонида Слуцкого на место главного тренера

Главным тренером питерского «Зенита» может стать Леонид Слуцкий: об этом пишет «Советский спорт» со ссылкой на источники в футбольном клубе. При этом сам Слуцкий пока что не планирует работать в России: он находится в Лондоне, изучает английский язык и знакомится с работой местных клубов в расчете на то, чтобы работать в одном из местных клубов.

Двухлетнее тренерского соглашение с «Зенитом» он может подписать, если ему не будет предложена работа в Англии.

Напомним, что сейчас «Зенитом» руководит румынский специалист Мирча Луческу. Слуцкий же до отъезда занимал пост главного тренера ЦСКА.