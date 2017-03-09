​Деятельностью фонда «Жилище» Советского района заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Югры в ходе проверки установила, что муниципальный фонд развития жилищного строительства Советского района «Жилище» нарушил права предпринимателей на оплату выполненных ими работ. «Кредиторская задолженность указанного муниципального фонда перед 32 коммерческими организациями – подрядчиками и поставщиками по ранее заключенным контрактам составляет 169,6 млн. рублей. При этом финансово-хозяйственная деятельность фондом не осуществляется, каким-либо имуществом, за счет которого возможно удовлетворение требований кредиторов, организация не обладает», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре считают, что образовавшаяся перед предпринимателями задолженность фонда способна оказать негативное воздействие на экономическую стабильность региона, в том числе привести к невыплате заработной платы на предприятиях. Поэтому в адрес главы Советского района внесено представление об устранении нарушений закона. Результат рассмотрения акта прокурорского реагирования находится на контроле.