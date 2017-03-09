​Программы поддержки демографии в России имеют «колоссальный эффект»: их оценил президент

Президент России Владимир Путин заявил, что реализация в стране программы строительства перинатальных центров дает «колоссальный эффект» в деле преодоления демографической проблемы, сообщает «Интерфакс».

«Слава богу, в последние годы нам удалось сдвинуть эту ситуацию в положительную сторону, — сказал глава государства в Брянске, разговаривая с сотрудницами местного перинатального центра. — Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. В прошлом году у нас показатели немножко снизились, но тренд демографический все равно позитивный».

«В этом плане мы выгодно отличаемся от многих других так называемых развитых стран, особенно в Европе, где негативные демографические тенденции сохраняются», — заключил президент.