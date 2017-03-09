​Владимир Путин похвалил «Ладу Калину»: «Правда, хорошая»

Российский президент Владимир Путин остался довольным отечественным автомобилем «Лада Калина»: об этом он поведал в беседе с сотрудницей перинатального центра в Брянске, куда он прибыл 8 марта.

Как передает РИА Новости, глава государства в этот день посетил местный перинатальный центр. У одной из сотрудниц он поинтересовался, на какой машине она ездит, и, услышав ответ: «Лада Калина», — заявил: «Хорошая машина. Правда, хорошая».

Напомним, что Владимир Путин тестировал «Калину» в августе 2010 года, проехав за рулем около 2,2 тысячи километров от Хабаровска до Читы.