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​Полицейские установили обстоятельства смертельного ДТП в Нефтеюганском районе: легковушка выехала на встречку // ФОТО

Полицейские установили обстоятельства аварии с погибшим, которая произошла 7 марта около 11.00 на 29 километре автодороги «Подъезд к г.Сургут». «Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Фит», двигаясь со стороны Сургута в направлении Нефтеюганска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Хонды» погиб на месте, пассажиру КамАЗа 1982 года рождения оказана медпомощь», - сообщили в пресс-службе ГИБДД округа.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего 7 и 8 марта на дорогах округа зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы. ДТП с пострадавшими произошла 7 марта в Нижневартовске. В 23.45 36-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигаясь по улице 2П-2 в направлении улицы Индустриальная, при осуществлении маневра поворот налево по зеленому сигналу светофора не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением водителя 1988 года рождения. В результате происшествия телесные повреждения получили водитель «Ниссана» и его 2 пассажира 1983 года рождения, а также водитель «Фольксвагена».


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Сегодня в 09:30, просмотров: 192, комментариев: 0


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