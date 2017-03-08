​Bloomberg: Российская экономика начала выходить из самой затяжной рецессии

Российская экономика наконец начала выходить из самой затяжной рецессии за последние 20 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад голландского финансового конгломерата «Инг Груп».

По данным доклада, рост российской экономики был заметен уже в первом квартале 2016 года.

Интересно, что к таким выводам эксперты пришли, применив новую методику подсчета затрат на вооружение российской армии: они обнаружили, что он стало крупнейшим со времен холодной войны.

На подъем экономики также влияют снова начавшие рост цены на нефть.

В 2017 году инфляция в России составит 4,3 процента, прогнозируют эксперты Bloomberg — она приведет к небольшому укреплению рубля (на 5-10 процентов) и росту ВВП.