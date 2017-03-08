​Госдума запретит россиянам называть детей нелепыми именами

Государственная дума России приняла в первом чтении закон, который запрещает гражданам давать ребенку нелепое имя — из цифр, аббревиатур и символов.

«Запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры и не отвечающего требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния», — говорится в тексте документа, цитату приводит РИА Новости.

Идею подала сенатор Совфеда Валентина Петренко, которая заметила, что сейчас ЗАГСы в стране не могут отказать населению, которое временами выбирает для детей «не те» имена. Заметим, однако, что в некоторых самых вопиющих случаях в регистрации имени все-таки отказывают. Так, обладатель самого экстравагнтного ФИО — БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, который родился 26 июня 2002 года) — уже на протяжении почти 15 лет живет без каких-либо документов, поскольку органы власти отказываются зарегистрировать гражданина с таким именем.