​РПЦ не подтвердила «мироточение» бюста Николая II в Крыму

Чудо, о котором недавно поведала депутат Наталья Поклонская, не подтвердилось: комиссия Русской православной церкви не нашла доказательств мироточения бюста Николая II и икон в Симферополе.

Как говорится в заявлении Симферопольской и Крымской епархии, «на момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено».

Тем не менее, священнику, который отвечает за часовню, порекомендовали «продолжить наблюдение, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии».

Напомним, что экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о чуде в начале марта на телеканале «Царьград». «Мои сотрудники звонят из прокуратуры Крыма, которые ухаживают за часовней: «Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II замироточил», — сказала она. — Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелись дети. Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто».

Вслед за Поклонской с сообщением о еще одном «чуде» выступил глава администрации Светогорска Выборгского района Ленинградской области Сергей Давыдов. Он рассказал о мироточении памятника Ленину на красной площади города. «Проходил сегодня мимо площади и заметил еле уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя, — заявил он. — Подошел поближе и понял, что с лика Ильича течет слеза. И это точно были не следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил».

Интересно, что ни в том, ни в другом случае не предоставлено никаких реальных доказательств чудес: не опубликовано ни фото, ни видео.