​Трамп снова жетко высказался о присоединении Россией Крыма

Президент США Дональд Трамп снова упомянул присоединение Крыма к России в негативном свете, сообщает polit.ru со ссылкой на твиттер президента.

«Восемь лет Россия «давила» президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, перехватила Крым и увеличила количество ракет. Слабость!» — охарактеризовал Трамп политику своего предшественника.

Напомним, ранее он устами собственного пресс-секретаря заявлял, что рассчитывает на возвращение региона Украине. «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал пресс-секретарь Шон Спайсер на одном из брифингов. Это привело к уменьшению протрамповской эйфории в российских государственных СМИ: по некоторым данным, Кремль порекомендовал им уменьшить упоминаемость американского президента в эфире.