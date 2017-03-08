​Госдума не станет требовать от руководителей госкомпаний декларировать доходы

Руководители государственных и муниципальных компаний не будут обязаны декларировать свои доходы: соответствующий законопроект отклонен Государственной думой, о чем сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение еще в предыдущем составе думы — его авторами стали депутаты Сергей Вайнштейн и Дмитрий Носов, которые таким образом отреагировали на скандалы, связанные с обнародованием размера доходов некоторых руководителей крупнейших гокомпаний.