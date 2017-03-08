​Председатель ЦИК РФ поддержала идею перенести президентские выборы на день присоединения Крыма

Выборы президента РФ в 2018 году, возможно, пройдут не 11 марта, а 18 марта — в день присоединения Крыма, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Она накануне заявила, что поддерживает идею совместить выборы и день присоединения Крыма (напомним, что это произошло 18 марта 2014 года).

«Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты», — говорится в пресс-релизе ЦИК. Поправки предложили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков, которые считают, что они сделают выборы всех уровней более прозрачными.

Памфилова отметила, что вообще все выборы стоит проводить или весной, или осенью: в апреле или октябре. «С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше, — объясняет она. — Поскольку объявляются выборы где-то в декабре, за сто дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла».