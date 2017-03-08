​Вечный огонь в Омске отключили из-за нехватки денег

Нехватка средств стала причиной отключения Вечного огня в парке Победы в Омске, сообщает городской портал «НГС-Омск» со ссылкой на местные власти.

Вечный огонь будет гореть лишь 17 дней в году, говорят в пресс-службе департамента городского хозяйства: «Содержание Вечного огня в парке Победы передано департаменту городского хозяйства 18 января 2017 года. Это связано с тем, что нет финансирования и нормативов по циклу горения и содержанию. У нас этот огонь будет гореть 17 дней в году — в Дни воинской славы: 15 и 23 февраля, 18 марта, 9 мая и др. Дальше будет вопрос решаться. К сожалению, сейчас ситуация такая».

Содержание Вечного огня обходится омским властям в 400-500 тысяч рублей.

Особо отмечается, что еще один Вечный огонь — на улице Ленина — будет гореть непрерывно.