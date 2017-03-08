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​Госдума отказалась наказывать представителей власти за оскорбление граждан

Госдума отклонила законопроект, который предлагал уголовную ответственность для представителей власти за оскорбление граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Отметим, что с такой инициативой выходило Законодательное собрание Карелии в ноябре 2015 года: депутаты предлагали наказывать представителей власти, которые при исполнении ими своих обязанностей оскорбили гражданина. Наказание варьировалось от штрафа до 40 тысяч рублей до обязательных работ до 360 часов или исправительных работ сроком до года.

В Уголовном кодексе есть норма об оскорблении представителя власти, но отсутствует «зеркальная» статья, комментировали авторы законопроекта.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 167, комментариев: 0


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