​Наталья Комарова вошла в топ-30 женщин по упоминаемости в российских СМИ

Губернатор Югры Наталья Комарова заняла 12-е место в топ-30 женщин по упоминаемости в российских СМИ. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия» специально к 8 марта. В период с марта 2016-го по март 2017 года главу ХМАО упомянули в СМИ 36971 раз. Отметим, что по этому показателю глава региона обошла телеведущих Ольгу Бузову и Ксению Собчак, которые заняли 13-е и 14-е места соответственно.

Возглавила список официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее упомянули в средствах массовой информации 98215 раз. В первую пятерку вошли вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец (73723), председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (69792), глава ЦБ Эльвира Набиуллина (63031) и председатель Центризбиркома Элла Памфилова (55486).