​Самыми популярными подарками на 8 марта станут парфюмерия и косметика

Самыми популярными подарками россиянкам на 8 марта станут парфюмерия и косметика. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета», пишет RNS. По данным «Яндекс.Кассы», за неделю до праздника количество покупок косметики и парфюмерии в целом выросло на 29 процентов. Средний чек в этой категории составляет 3427 рублей, что на 18 процентов меньше, чем средний платеж за февраль. Кроме того, начиная с 27 февраля число покупок в категории ювелирные украшения и бижутерия выросло на 17 процентов, а средний чек сократился на 18 процентов — до 2437 рублей.

Аналитики также отметили снижение величины средних платежей за косметику и парфюмерию, украшения и бижутерию перед Международным женским днем по сравнению со средними показателями февраля. «Имея возможность и время выбрать подарок, пользователи старались экономить — средние чеки в большинстве популярных категорий товаров сократились по сравнению со средними показателями февраля или остались неизменными», — заявили в пресс-службе «Яндекса».