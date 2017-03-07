​Госдолг Югры в 2016 году увеличился на 2,9 млрд рублей

В 2016 году государственный долг Югры вырос на 2,9 млрд рублей — на 16,7 процента. На 1 января 2017 года он составляет 17,4 млрд рублей или девять процентов к доходам бюджета округа, сообщает «РБК-Тюмень» со ссылкой на доклад о деятельности департамента финансов ХМАО.

Отмечается, что госдолг увеличился в результате выпуска в 2016 году государственных облигаций округа. В частности, он состоит из государственных облигационных займов в объеме 15,1 млрд рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета в объеме 2,3 млрд рублей. Просроченных долговых обязательств по госзаимствованиям нет.