​В Березовском районе 2,5 года не могут завершить реконструкцию школы: назначена служебная проверка

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту строительства округа провести служебную проверку из-за затянувшийся реконструкции средней общеобразовательной школы в поселке Светлый Березовского района. Ход работ на объекте обсудили на прошедшем сегодня совещании.

«Отставание от первоначального срока превышает 2,5 года. Объект пережил корректировку проекта, потребовались дополнительные работы, необходимость которых была выявлена по итогам проверок. Сейчас общестроительные работы на нем выполнены на 99 процентов», - отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В ходе проверки назначенной губернаторам специалисты должны будут установить реальные причины отставания, определить виновных и предъявить им претензии.