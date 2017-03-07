​Михаил Селюков поздравил женщин с 8 Марта

Прекрасные, милые дамы!

Поздравляю вас с чудесным весенним праздником – Международным женским днем!

Этот праздник в нашей стране отмечается с особой теплотой и радостью. Ценности, которые олицетворяет собой женщина, – любовь, материнство, доброта, красота – остаются неизменными на все времена. Загадка и сила женщины – в потрясающем умении противостоять жизненным проблемам и невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной и прекрасной.

Желаю вам, милые женщины, любить и быть любимыми, всегда оставаться олицетворением нежности, шарма и обаяния. Пусть родные и близкие будут рядом, а их любовь и поддержка не оставляют вас никогда!