​Две жительницы Урая обманным путем обналичили материнский капитал

Две жительницы Урая стали фигурантами уголовного дела за то, что обналичили материнский капитал обманным путем. Женщины договорились с неустановленным жителем Курганской области и составили с ним фиктивный договор займа на строительство жилого дома и доверенности. Фальшивые документы злоумышленницы предоставили в органы Пенсионного фонда Кургана. Их заявления были удовлетворены. После этого на расчетные счета неустановленных лиц были перечислены денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей в каждом случае.

«Согласно достигнутой договоренности, достоверно зная о невозможности получения средств материнского капитала наличными денежными средствами, женщины получили от неустановленных лиц часть денег наличными, распорядившись ими по своему усмотрению», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).